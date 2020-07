Werden die Weihnachtsmärkte - hier der Markt in Annaberg-Buchholz - in diesem Jahr stattfinden? Nichts ist klar und möglich. Die Entscheidung über jeden einzelnen Markt würden individuell je nach Infektionslage getroffen.

Werden die Weihnachtsmärkte - hier der Markt in Annaberg-Buchholz - in diesem Jahr stattfinden? Nichts ist klar und möglich. Die Entscheidung über jeden einzelnen Markt würden individuell je nach Infektionslage getroffen.

Werden die Weihnachtsmärkte - hier der Markt in Annaberg-Buchholz - in diesem Jahr stattfinden? Nichts ist klar und möglich. Die Entscheidung über jeden einzelnen Markt würden individuell je nach Infektionslage getroffen. Bildrechte: BUR

Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Das könnte man fast meinen, sieht man den Nussknacker in der Sommersonne auf dem Dresdner Neumarkt leuchten. Dort, wo sich im Dezember tausende Menschen auf dem Striezelmarkt tummeln, wurde am Donnerstagvormittag das Schicksal der sächsischen Weihnachtsmärkte besprochen. Fest steht: Die Pandemie ist nicht gebannt, es gibt täglich neue Infektionsherde und die Weihnachtsmärkte sind ein großer Wirtschaftsfaktor. Doch wie lässt sich das zusammenbringen? Können die Sachsen im Dezember über die Märkte schlendern?

Die Botschaft: Es kann jetzt keine verbindlichen Entscheidungen geben, über jeden Markt wird individuell entschieden. Ziel: Alle Weihnachtsmärkte sollen stattfinden, neue Raumkonzepte werden entwickelt. Ein Weihnachtsmarkt-Forum soll den Austausch für alle Beteiligten sichern. "Wir wollen, dass die Märkte in Sachsen durchgeführt werden", erklärte Barbara Klepsch, sächsische Ministerin für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Sie seien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sowie ein bedeutendes Kulturgut mit langer Tradition. "Weihnachtsmärkte sind mehr als nur Orte, an denen man sich trifft und Bratwurst ist." Allerdings man müsse zum Schutz der Gesundheit verantwortungsbewusst entscheiden.

"Von den Weihnachtsmärkten hängen viele tausend Arbeitsplätze allein in der Stadt Dresden ab", sagte der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. "Es wird aber nicht funktionieren, einen Weihnachtsmarkt eingezäunt und mit einer Nachverfolungsapp umtzusetzen." Man werde trotzdem in Dresden versuchen, Weihnachtsmärkte unter Corona-Bedingungen zu ermöglichen. "Wir werden in Dresden mit allen Marktveranstaltern sprechen und nach Konzepten suchen,", sagte Hilbert. "Ich begrüße es, wenn der Freistaat hier mitwirkt und die Rahmenbedingungen auch mittels wohlüberlegter Rechtsverordnungen für Märkte schafft.“