Es kommt darauf an, wo man in Sachsen wohnt. In den drei Großstädten und sieben von zehn Landkreisen sind die 15-Kilometer-Regel und nächtlichen Ausgangsbeschränkungen aufgehoben worden. In drei Landkreisen bestehen die Beschränkungen weiterhin. Das sind (Stand: 19. Februar):

Es kommt auch darauf an, wo man in Sachsen hinfährt. Am Zielort muss die 15-Kilometer Bewegungseinschränkung ebenfalls aufgehoben worden sein. Beispiele, was wo geht und was nicht: