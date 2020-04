Mit der Rücknahme des Verbotes will Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) regionalen Produzenten und Direktvermarktern eine Perspektive in der Corona-Krise geben. Die atmen auf, so wie es Landwirt Matthias Domanja erklärte. Er hatte für die Weiterführung der Wochenmärkte gekämpft und verkauft nun wieder Produkte seines Hofes auf dem Marktplatz in Wittichenau. "Für uns ist das überlebensnotwendig. Auch vom ganzen Hofgefüge. Wir können das Gemüse nicht lagern. Wir müssten es dann rausreißen, sagte er MDR SACHSEN.

In Wittichenau warteten die Kunden geduldig und mit dem vorgeschriebenen Abstand. Bildrechte: MDR/Florian Glatter