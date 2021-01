Wenn die Schüler nicht in die Schule können, kommt eine Lehrerin aus Lampertswalde im Online-Video zu den Schülern. Bildrechte: imago images / Fotostand

Macht sie, wenn die Kamera an ist, irgendetwas anders, als wenn sie vor der Klasse steht? "Vor der Klasse rede ich fast genauso", gibt Ines Kutzner zu, "das sind Einführungsstunden, die ich im Video gebe". Der Inhalt und das Ziel sei gleich, so die Lehrerin, egal ob sie vor der Klasse stehe oder ein Video aufzeichne.



Was online jetzt anders ist: Sie spricht nicht nur die Kinder ihrer Klasse an, sondern die User weltweit, auch Erwachsene, die zum Beispiel Deutsch lernen und sich bei ihr bedanken oder jetzt besser ihre Kinder unterstützen können.