Laut Intensivregister ist nirgends in Deutschland - außer in Berlin - der Anteil der Menschen auf Intensivstationen so hoch wie in Sachsen. Hier sind 26 Prozent aller verfügbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Berlin 26,7 Prozent). Gemessen an der Kapazität der Intensivbetten hat Bayern mit 18,3 Prozent den dritthöchsten Anteil an Corona-Intensivpatienten.