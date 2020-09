An der Oberschule Zschopau gibt es im Lehrerkollegium einen bestätigten Corona-Fall. Das hat der Erzgebirgskreis am Donnerstag mitgeteilt. Für die Lehrkraft sowie drei Schulklassen gilt ab sofort Quarantäne.

Stark betroffen ist auch der Vogtlandkreis - hier insbesondere die Kleinstadt Markneukirchen. Dort kamen nach Informationen von MDR SACHSEN am Donnerstag zu den bereits bekannten Fällen an einer Grundschule, einem Gymnasium und in einem Pflegeheim weitere dazu. Aufgrund von Überschneidungen in den Meldeketten erscheinen nicht alle neuen Fälle in der Statistik des Landkreises vom Donnerstag. Dort sind acht neue Fälle erfasst.