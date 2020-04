Zoos und botanische Gärten in Sachsen sollen ab dem 4. Mai 2020 wieder öffnen können. Das sei mit der sächsischen Landesregierung so verabredet, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer am Sonntag in Halle. Er hatte dort zuvor mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, über den weiteren Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie beraten.