MDR SACHSEN: Wie schätzen Sie generell die Gefahr ein?

Virologe Uwe Liebert: Also grundsätzlich sind wir natürlich keine Hellseher. Wir wissen nicht, was noch alles kommen wird. Es ist anzunehmen, dass die Erkrankungszahlen zunehmen werden. Aber wie stark, wissen wir nicht genau. Jedenfalls ist das Risiko durch die Politik und das Robert-Koch-Institut von niedrig auf moderat erhöht worden.

Gelingt es im Moment,die Ausbreitung einzudämmen. War das alles bisher so absehbar?

Absehbar war hier gar nicht viel. Aber ich glaube, die Anstrengungen, die in den europäischen Ländern unternommen werden, sind hilfreich und haben zumindest dazu geführt, dass wir noch so wenige Infizierte in Europa haben.

Ist es nach wie vor noch eine Wundertüte? Kann man sagen, ob es einen sprunghaften Anstieg geben wird?

Sagen wir so: Wir sind ganz gut darauf vorbereitet. Nicht nur wir Virologen, sondern auch die Krankenhäuser, die Gesundheitsämter, also alle, die hier eine Rolle mitspielen. Also wenn es einen Anstieg gibt, dann werden wir damit fertig und nicht völlig überrascht sein. Die Ressourcen sind zurzeit ausreichend.

Wenn man sich die Grippezahlen zum Vergleich ansieht, dann wirken die natürlich erst mal deutlich schlimmer. Wir hatten jetzt in der aktuellen Saison 12.000 Infizierte und 25 Tote allein in Sachsen. Dagegen sind die aktuellen Corona-Zahlen erst mal nichts. Kann man diesen Vergleich überhaupt anstellen?

Vergleichen können wir immer. Man kann immer Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir das Grippevirus, das wir schon seit über hundert Jahren kennen, gern damit vergleichen. Anzahl der Infizierten, Sterberate und so etwas. Und diese Anzahl der Infizierten sind viel, viel mehr. Die Sterberate scheint zurzeit zumindest noch sehr viel geringer zu sein.

Aber bei dem Coronavirus wissen wir noch gar nicht, ob weltweit wirklich alle Infizierten auch aufgespürt worden sind. Und es kann auch in Deutschland Leute geben, bei denen, wie in dem sächsischen Fall, ein Zufallsbefund erhoben wird. Das heißt also, die meisten Menschen, also vier von fünf Infizierten, haben keine oder ganz milde Symptome.

Aber kann man damit sagen, ob das Virus gefährlicher ist, als die Grippe oder nicht?

Eigentlich kann man das nicht sagen. Nur zurzeit geben die Zahlen so ein Bild ab, als ob das gefährlicher sei.

Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen? Diese Frage treibt doch eine ganze Menge Menschen um. Brauche ich überhaupt Desinfektionsmittel oder reicht nicht zum Schutz vor der Krankheit oder einer möglichen Ansteckung auch Händewaschen?

Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Das Händewaschen betrifft ihre eigenen Hände mit Seife. Damit können Sie das Virus oft auf den Händen, auf der Haut inaktivieren. Aber auf den glatten Flächen wie Tischen, Türklinken und so etwas da nimmt man in der Regel schon Desinfektionsmittel. Das Händewaschen sollte lang genug sein, also 20 bis 25 Sekunden mit Seife.

Zweimal 'Happy Birthday' singen beim Händewaschen ist eine gute Faustregel, damit es lange genug ist und die Hände wirklich sauber sind. Tipp von Elena Pelzer | Morgenmoderatorin beim Sachsenradio

Wie schützt man sich am besten?

Es gibt verschiedene Dinge. Was man unbedingt tun sollte: Wenn jemand hustet, niest, schnieft oder so etwas, das man lieber einen Meter oder anderthalb Meter Abstand einhält, dass man sich also zurücknimmt.

Das zweite, wenn man selbst hustet, niest und schnieft, dann bitte in die Armbeuge hinein. Bei Schnupfen bitte Papiertaschentücher verwenden und die auch gleich entsorgen und vernichten. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, was man machen kann. Und der dritte Punkt, dafür ist es ein bisschen zu spät inzwischen, wäre die Grippeimpfung gewesen. Dann würde man nämlich allenfalls eine ganz leichte Grippe kriegen. Und wann würde das Gesundheitssystem nicht so massiv überbeansprucht werden. Zurzeit haben wir sowohl die Grippe mit allen anderen Viren dazu und das Coronavirus. Und das bringt uns schon nah an eine Grenze der Belastbarkeit.

Gerade auch der Ausverkauf der Schutzanzüge und Schutzmasken ist ein Problem für die Krankenhäuser. Wie ist das aktuell an der Uniklinik Leipzig?