Im Landkreis Bautzen melden die Behörden vier Corona-Infektionen. Das Virus wurde unter anderem bei einer Frau festgestellt, die nach einem Aufenthalt in Südtirol milde Erkältungssymptome hatte. Die drei anderen Fälle waren in keinem Risikogebiet. Sie steckten sich bei der Frau an und sind damit die ersten bekannten Fälle, die sich innerhalb des Freistaats infiziert haben.

Im Raum Dresden gibt es bislang drei bestätigte Infektionen, darunter der erste Coronavirus-Fall in Sachsen. Ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde nach einer Busreise in Norditalien positiv getestet. Der Mann befindet sich genau wie ein weiteres infiziertes Ehepaar aus Dresden in häuslicher Quarantäne. Auch das Paar war zuvor in Norditalien im Urlaub.