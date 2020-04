Von flächendeckenden Tests für alle Sachsen will Kretschmer momentan absehen. Ein Test, der heute durchgeführt wird, könne schon am nächsten Tag durch den Kontakt mit einer infizierten Person keine Aussagekraft mehr haben, so der Ministerpräsident. Zudem seien momentan noch zu wenige Tests möglich. Deshalb werden aktuell nur Menschen mit Symptomen, Menschen, die mit Leuten in Kontakt waren, die Symptome zeigen, oder Angehörige systemrelevanter Berufe getestet.