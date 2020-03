Das erste, was ich an der Stelle sagen möchte, ist ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Verkäuferinnen und Verkäufer, die die Regale auffüllen, das ist im Moment eine sehr belastete Personengruppe. Das sieht mancher gar nicht, was die im Moment für eine Aufgabe zu bewältigen haben. Sie sind ja zum Teil sogar Psychologen, wenn man das so sagen darf.