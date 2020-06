Cyber-Versicherungen - was taugen die?

Holger Rohde: Eine Cyber-Versicherung ist eine Kombination aus verschiedenen Versicherungselementen. Das Besondere an so einer Versicherung ist zunächst einmal die sogenannte Assistance-Leistung, also die Erste Hilfe, wenn etwas passiert, zum Beispiel beim Cyber-Mobbing. Betroffene können sich Hilfe holen und dort anrufen. Man bekommt eine psychologische Erstberatung oder juristischen Rat.



Dazu gibt es weitergehende Elemente, wie Rechtsschutz-Bausteine. Dazu gehört zum Beispiel der Schadensersatz-Rechtsschutz. Das ist ganz wichtig, auch beim Cyber-Mobbing. Dann ist noch das Screening des Webs nach persönlichen Daten, beispielsweise im Darknet dabei, und auch ein dazugehörender Löschdienst, der die Daten dann wieder entfernt. Dann gibt es noch die Elemente von der Hausratversicherung. Dazu gehört Diebstahl, wenn etwas kaputt geht und zum Beispiel der Rechner durch eine Virus-Attacke zerstört wird. In der Versicherung enthalten sind auch Haftpflicht-Bausteine. Wenn Sie zum Beispiel versehentlich einen Virus von ihrer privaten E-Mail aus weiterleiten und Schaden beim Empfänger anrichten. Dann greift die Haftpflicht.