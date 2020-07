Als am 1. Juli 1990 die D-Mark in Sachsen ausgegeben wurde, war der Ansturm enorm, erinnert sich Friedrike Walter. Die damals 23-Jährige war für die Deutsche Bank aus dem Westen in Meißen im Einsatz, um in der noch bestehenden DDR ein Filialnetz mit aufzubauen: "Es gab bei uns in der Nähe eine kleine Zweigniederlassung der Sparkasse in Meißen. In dieser klitzekleinen Filiale haben sie offensichtlich Tauschgeschäfte abgewickelt. Und da standen die Leute Schlange, die ganze Straße runter. Für mich aus dem Westen war das undenkbar. Ich glaube, der Meißner hat das mit Humor genommen."

Schlangestehen für ein Konto

Ihr Kollege Paul Lamatsch war zu diesem Zeitpunkt Filialleiter der Deutschen Bank in Dresden und erinnert sich an ähnliche Szenen in der heutigen Königsbrücker Straße: "Wir hatten immer wieder Tage, da war die Filiale gerammelt voll. Die Menschen haben teilweise in Schlangen draußen gestanden und haben gewartet, dass sie beraten werden oder ihr Konto eröffnen konnten."

"Wir wurden überrannt"

Der damals 24-Jährige kam aus Nürnberg für zwei Jahre in die heutige Landeshauptstadt und hat gerade in der Anfangszeit etliche Überraschungen erlebt: "Es gab viele Menschen, die hatten Geld – zwar viele kleine Beträge – aber es waren deutlich mehr Menschen als wir für möglich gehalten haben. Die hatten 1.000 bis 3.000 Mark, die sie anlegen wollten. Wir wurden wirklich überrannt."

Bargeldlager in Garagen