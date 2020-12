Der Dachboden - für uns Enkelkinder, wenn wir bei meiner Großmutter zu Besuch waren, war er ein verbotener Ort. Eines dieser Verbote, an das man sich unmöglich halten konnte. Wie herrlich das Bewusstsein der Gefahr, wenn wir im Halbdunkeln über Dachbalken balancierten. Der aufregende Duft nach Mottenkugeln, Mäusedreck und Staub, wenn wir im großen Bauernschrank auf dem Speicher nach Schätzen wühlten. Ein Fuchspelzkragen, Bücher aus der Vorkriegszeit, ein altes Grammophon - Zeugnisse einer versunkenen Ära. Auch heute finden sich in Sachsens Dachspeichern spannende Fundstücke.

Zeitkapsel: Vom Dachboden ins Stadtmuseum

Synnöve Wustmann steigt die enge Stiege zum Dachboden des Elternhauses in Bad Schandau hinauf. Hier irgendwo muss es lagern. Unter einer dicken Schicht von Staub, eingehüllt in einen Kokon aus derbem Baumwollstoff liegt das Faltboot, mit dem Synnöves Vater, der Abenteurer und Reiseschriftsteller Erich Wustmann, in den 1920er-Jahren durch Norwegens Fjorde fuhr. Eine Pioniertat damals.

Auf dem Dachboden werden die Erzählungen des Vaters lebendig. Später wurde er Völkerkundler, lebte bei den Sami in Nordnorwegen, bei den Xingu in Brasilien. Als Reiseschriftsteller und Filmemacher war er in der DDR eine Berühmtheit. Und das Faltboot vom Dachboden, mit dem alles begann, das empfängt heute die Besucher im Stadtmuseum Bad Schandau.

Poesie zwischen Himmel und Erde

Wieder eine Dachbodentreppe, in einem ein Bauernhaus bei Meißen. Gerhard Schöne holt seine Gitarre aus der Ecke seines Youtube-Dachboden-Studios. Denn seit der Pandemie ist auch der inzwischen 68-jährige Liedermacher mit eigenem Kanal präsent: "Das ist mein Zimmer unter dem Dach. Da singt manchmal der Wind, hält der Regen dich wach." Unterm Walmdach im alten Pfarrhaus in Coswig lag die Stube, die der Liedermacher Gerhard Schöne in den 80er-Jahren besingt.

Hier war es im Winter manchmal trotz Ölradiator klirrend kalt, im Sommer fast immer schwül und heiß. Aber zu jeder Jahreszeit gemütlich, heimelig. Kein besserer Ort für einen Heranwachsenden, für einsame Stunden am Schreibtisch und Stunden romantischer Zweisamkeit. Ein verschwundener Ort. Die Coswiger Dachstube ist irgendwann nach der Wende der energetischen Gebäudesanierung zum Opfer gefallen. Aber hier im neuen Zuhause spricht der Liedermacher über die Poesie im Zwischenraum unter dem Dach: "Das Fenster zum Himmel, die Türe zur Welt."

Speicher der Leipziger Arbeiterbewegung

"Die Brandspuren im Dachgebälk stammen nicht vom Kapp-Putsch, sondern von einem Böller in einer Silvesternacht." Monika Kirst kennt die Geschichte des Volkshauses in der Karl-Leibknecht-Straße in allen Details. Auf dem Dachboden hat sie ein unglaubliches Museum angelegt, das von dieser - wie es bei Grundsteinlegung 1905 hieß - "Stätte der Aufklärung, Ermunterung, Geselligkeit und Erholung für die organisierte Arbeiterschaft" erzählt.

Das Haus erzählt Geschichte der Kaiserzeit, der Weimarer Zeit, der Nazizeit, nach ‘45, der DDR-Zeit und auch der heutigen Zeit. Und das ist auch wieder typisch die heutige Zeit, dass sie das Haus verscherbelt haben, 2006, das ist unfassbar. Den Begriff verkauft hat keiner in Leipzig gebraucht, das hieß nur verscherbelt, verramscht, verhökert. Monika Kirst Kulturwissenschaftlerin aus Leipzig

"Freude schöner Dachbodenfund"

Der Gewerkschaftsbund verkaufe sein Tafelsilber, hieß es damals. Aber die Ausstellung von Monika Kirst auf dem Dachboden erzählt bis heute in Akten, Fotos und hochspannenden Fundstücken die Geschichte des Hauses, das wie ein Brennglas deutsche Sozialgeschichte spiegelt. Auch 33 Kisten mit Mainelken vom VEB Sebnitzer Kunstblume waren dabei, Tische und Stühle vom mit 3.000 Plätzen größten Biergarten Deutschlands oder Dokumente über die hier ansässigen Mieter: Naturfreunde, Gesellenverbände, Armenspeisung, Arbeiterbildungsvereine.

Monika Kirst hat hier Papiere gerettet, die von einer großen Tradition erzählen: Zum Beispiel davon, wie die Idee geboren wurde, "Die Ode an die Freude" als Silvesterkonzert zu etablieren. Am Ende des Ersten Weltkrieges war das, im November 1918. Ein Herr Licht vom Arbeiterbildungsinstitut tat sich zusammen mit dem Feuilleton-Redakteur Dr. Franz von der sozialdemokratischen Leipziger Volkszeitung. Gemeinsam regten sie die erste Silvesteraufführung von Beethovens Neunter im Gewandhaus Leipzig an.

Und mit der Freude über solche Fundstücke lässt es sich doch gut enden, ganz in der Gegenwart, auf dem Dachboden der Vergangenheit.

