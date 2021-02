An dieser zerstörten Windschutzscheibe in Pirna zeigt sich die Wucht, mit der die Eismassen aufgeprallt sein müssen.

An dieser zerstörten Windschutzscheibe in Pirna zeigt sich die Wucht, mit der die Eismassen aufgeprallt sein müssen. Bildrechte: Daniel Förster

Von Dächern herabfallende Eisplatten haben am Mittwochnachmittag in der Pirnaer Innenstadt mindestens sechs parkende Fahrzeuge beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, haben sich die bis zu 20 Kilogramm schweren und bis zu zehn Zentimeter dicken Eisbrocken auf den Dachschrägen selbstständig gemacht und sind auf Gehwege und Straßen gestürzt. Erste Schätzung gehen von einem Gesamtschaden von bis zu 100.000 Euro aus.

Ähnlich ist die Lage in Leipzig, wo bereits am Dienstagnachmittag drei Autos von einer Dachlawine beschädigt worden waren. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten am Nachmittag in eine Seitenstraße in den Stadtteil Kleinzschocher im Südwesten der Stadt gerufen worden. Die Hausverwaltung habe anschließend den Fußgängerweg abgesperrt, um Passanten vor herabfallendem Schnee und Eis zu schützen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei keine Angaben machen.

In den vergangenen Tagen hatten auch Einsatzkräfte aus verschiedenen Teilen Sachsens vor der Gefahr von Eiszapfen und Dachlawinen gewarnt. So musste am Montag die Feuerwehr in Pirna das Bürgerhaus der Stadt von riesigen Eiszapfen befreien. Laut Polizeidirektion Zwickau hatte es in der vergangenen Woche zahlreiche Schäden durch abbrechendes Eis an geparkten Fahrzeugen gegeben.