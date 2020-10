Stellen Sie sich vor: Es ist Sonnabendnacht. Sie waren im Kino oder mit Freunden unterwegs und machen sich jetzt auf den Heimweg. Aber bis zur Bushaltestelle ist es noch ein Stück. Und sie müssen durch einen ziemlich dunklen Stadtteil. Plötzlich hören Sie ein Geräusch. Was war das? Sie bekommen Angst. In solchen Fällen verspricht das Heimweg-Telefon Hilfe. Wer sich auf dem Heimweg nicht sicher fühlt, kann hier anrufen.

Ein Vorteil, diese Nummer anzurufen, liege darin, so Conny Vogt, dass man ein anderes Auftreten habe, wenn man sich sicherer fühlt. Man werde nicht mehr so sehr als Opfer wahrgenommen.

Und so helfen die ehrenamtlichen Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung ganz konkret:

Es rufen Frauen jeden Alters an, auch Männer in der Tat. Das Verhältnis ist inzwischen 70/30 […]. Im Sommer sind es zwischen 80 und 100 Anrufe pro woche, im Winter […] 120 bis 150 pro Woche. Und es ist am Wochenende mehr als unter der Woche und im Winter mehr als im Sommer. Je dunkler es wird, desto häufiger werden wir angerufen.

Die Zentrale des Heimweg-Telefons sitzt in Oberzent in Hessen. Die Mitglieder des Vereins befinden sich überall in ganz Deutschland und könnten so gut betreuen, so Conny Vogt.