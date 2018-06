Die unterschiedlichen Systeme machen es schwer, eine Vergleichsebene zu finden. Selbst der Sächsische Lehrerverband will seine internen Berechnungen lieber nicht veröffentlichen. Immerhin hält der Lehrerverband ein Beispiel bereit. Eine Lehrerin, die im Alter von 30 Jahren in den Schuldienst geht und 33 Jahre unterrichtet, hat als Beamtin netto 370 Euro jeden Monat mehr in der Tasche als als Angestellte. Der Unterschied wächst auf 520 Euro pro Monat an, nimmt man an, dass die Lehrerin zwei Kinder hat und verheiratet ist.

Der sächsische Lehrerverband (SLV) ruft zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zur Demonstration auf. Doch die Interessen sind nicht deckungsgleich.

Einig sind sich beide Gewerkschaften, dass sie Leistungsprämien für Lehrer nicht wollen. Die GEW mit ihrer Vorsitzenden Ursula Kruse sagt, sie wolle, dass alles unternommen werde, um diese Netto-Ungerechtigkeit zu beseitigen. Hauptziel der GEW: Die Gewährung von hohen Zulagen für angestellte Lehrer. Das sei rechtlich nur möglich, wenn man den Paragraph 16 Abs. 5 des Tarifvertrages der Länder bemühe, meint der Vorsitzende des SLV, Jens Weichelt. Auch hier herrscht Einigkeit zwischen GEW und SLV. Doch dieses Vorhaben ist in der Politik umstritten. Man müsste den Tarifvertrag der Länder sehr strapazieren in der Auslegung, sagen Kenner der Materie.

§16 Abs. 5 TV-L Zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten kann Beschäftigten abweichend von der tarifvertraglichen Einstufung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. Beschäftigte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. Die Zulage kann befristet werden. Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich.

Außerdem favorisiert der SLV die Lehrer-Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 14 von insgesamt 20 Prozent der Lehrer an weiterführenden Schulen. Kritiker der Höhergruppierung sehen darin eine massive bürokratische Überfrachtung des Verfahrens. Jeder Schulleiter einer weiterführenden Schule müsste dann an seiner Schule Bewertungsverfahren durchführen und wäre womöglich über Wochen nur damit beschäftigt. Die Zahl der Lehrerstellen, die das betrifft ist unklar. Das sächsische Kultusministerium gibt die Zahl mit 2.000 an. Doch nimmt man die Zahl der Lehrer an weiterführenden Schulen mit knapp 25.000 als Grundlage, kommt man auf weitaus mehr Lehrer, die höher eingestuft werden könnten.

Der SLV plädiert auch für die Übernahme der Kosten für die Altersversorgungsanteile der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Die Angestellten im öffentlichen Dienst im Osten müssen deutlich mehr im Monat zahlen als Angestellte im Westen.