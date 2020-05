Die Bustouristik liege aufgrund der coronabedingten Verbote von Klassen- und Vereinsfahrten sowie von Reiseverkehren am Boden. In der Folge stünde ein Großteil der Busunternehmen vor dem finanziellen Aus, hieß es.

Kretschmer will sich für einen bundesweiten Neustart des Busreiseverkehrs einsetzen. Durch die Corona-Krise seien Busunternehmer in großer Not, sagte er am Rande des Protestes. Die Unternehmer hätten sich viele Gedanken beispielsweise über Hygienekonzepte gemacht. Nun gehe es darum, dass der Busreiseverkehr in ganz Deutschland wieder ermöglicht werde. In Sachsen dürfen ab 6. Juni wieder Busreisen stattfinden.