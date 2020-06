In Sachsen gibt es ab sofort 1.600 Weichen, die digital überwacht werden können. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, soll so Zugverspätungen entgegengewirkt werden. Die neuen Weichen registrieren mit Hilfe von Sensoren Abweichungen beim Stromverbrauch. Störungen an der Weiche können so erkannt und frühzeitig behoben werden , so das Unternehmen.