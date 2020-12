Nicht mal ein Prozent der Gesamtbevölkerung in Tschechien gehört zur deutschen Minderheit. Laut einer Volkszählung von 2011 leben noch etwa 18.700 Deutsche in Tschechien. Vor dem Zweiten Weltkrieg und der darauffolgenden Vertreibung der Deutschen aus der damaligen Tschechoslowakei lag dieser Anteil noch bei rund 30 Prozent. Nur wenige durften während der Vertreibung bleiben. Dabei handelte es sich entweder um tschechisch-deutsche Familien, um erklärte "Antifaschisten" oder um unabkömmliche Facharbeiter. Deutsch verschwand aus dem öffentlichen Leben und wurde nur noch in den Familien gesprochen.

Mundart wie in der Zeit "eingefroren"

Gerade die älteren Deutschen in Tschechien zwischen Böhmerwald und Altvatergebirge versuchen, vor allem ihre Mundart bis heute zu pflegen. Um diese Sprachschätze für die Nachwelt zu bewahren, ist derzeit ein Filmteam in Tschechien unterwegs. Weil ihre Mundart einzigartig ist und kaum durch äußere Einflüsse verändert wurde, möchte sie Simon Römer von der Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik für die Nachwelt auf Video festhalten. Denn in 20 bis 30 Jahren, so schätzt er, werden diese Dialekte wie etwa Ostmitteldeutsch im Norden von Tschechien, Ostfränkisch im Nordwesten oder Mittelbairisch im Süden schlicht ausgestorben sein, da keiner mehr da ist, um diese Mundarten zu pflegen.

Heimatverliebene hatten es oft schwer