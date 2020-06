Bereits zum 17. Mal kürt das "Wandermagazin" die schönsten Wanderwege in Deutschland. Wie das Magazin mitteilte, sind in diesem Jahr auch zwei Wege aus Sachsen nominiert: Der Königsweg bei Moritzburg und der Oberlausitzer Bergweg.

Das Zittauer Gebirge belohnt mit schönen Aussichten. Bildrechte: MDR/Heike Riedel

In der Kategorie Mehrtagestouren ist der Oberlausitzer Bergweg nominiert. Bereits 2018 war die Wanderroute nominiert, konnte allerdings nur Platz 15 belegen. Der 107 km lange Bergweg führt von den Granitkuppen des Oberlausitzer Berglandes, über die Vulkanberge am tschechischen Grenzkamm bis hin zu den Sandsteinformationen im Zittauer Gebirge. Zu den Höhepunkten entlang des Weges zählen der Töpferort Neukirch, die Spreequelle am Kottmar sowie die Burg und Klosteranlage Berg Oybin.