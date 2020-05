Nach der Entscheidung von Bundestag und Bundesrat für eine Bonuszahlung von bis zu 1.500 Euro pro Pflegekraft sind die Modalitäten der Auszahlung in Sachsen weiterhin ungeklärt. 1.000 Euro übernimmt als Anteil des Bundes die Pflegeversicherung. Die verbleibenden 500 Euro sollen von den Ländern kommen. Während in Bayern bereits mit der Auszahlung begonnen wurde, verhandelt Sachsen noch mit den Arbeitgebern.

Der sächsische DGB-Vorsitzende Markus Schlimbach mahnte eine zügige Entscheidung des Freistaats an: "Die Pflegekräfte in Sachsen erwarten eine schnelle und unbürokratische Lösung." Die Beschäftigten hätten Großartiges geleistet, um Kranken und Pflegebedürftigen schnell und effektiv zu helfen. Genauso schnell und effektiv müsse jetzt die Staatsregierung in Sachsen den Pflegekräften den versprochenen Bonus zukommen lassen. "Niemand hat Verständnis dafür, dass jetzt vom Finanzminister rumgezockt und ausgesessenen wird. Jetzt muss endlich Klarheit geschaffen werden", so Schlimbach weiter. "Applaus und ein einmaliger Bonus können dabei nur ein Anfang sein. Gute Bezahlung mit guten Tarifverträgen und eine ausreichende Personalbemessung sind jetzt an der Tagesordnung."