20.02.2020 | 14:32 Uhr Diakonie Sachsen fordert Maßnahmen gegen Alkohol-Missbrauch

Alkohol ist in Sachsen die am meisten konsumierte Droge. Rund 6.800 Menschen kamen 2018 mit einem Suchtproblem in die Beratungsstellen der Diakonie. Die kirchliche Einrichtung will das Bewusstsein für problematischen Konsum schärfen und hat einen Maßnahmenkatalog aufgestellt: Dazu gehören eine bessere Aufklärung, besonders in den Schulen und eine Null-Prozent-Grenze für Autofahrer.