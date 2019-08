Diebstähle von Solartechnik haben im vergangenen Jahr in Sachsen hohe Schäden verursacht. Wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, wurden im vergangenen Jahr in Sachsen 52 Diebstähle angezeigt, die in Zusammenhang mit Photovoltaik- oder Solaranlagen standen. Es sei ein Schaden von knapp 575.000 Euro entstanden. Im ersten Halbjahr dieses Jahres zählten die Ermittler bereits 32 Delikte in Zusammenhang mit Sonnenenergie-Anlagen.