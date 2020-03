Im September 2015 hatte Volkswagen nach Behördenprüfungen und Recherchen von Forschern in den USA Manipulationen an den Abgaswerten von Dieselautos zugegeben. Die Software bestimmter Motoren war so eingestellt worden, dass im tatsächlichen Betrieb auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide ausgestoßen wurden als in Tests angegeben. Auch in Deutschland fühlten sich Kunden geprellt. Sie klagten einzeln oder schlossen sich der Musterfeststellungsklage an, die in Braunschweig verhandelt wurde.