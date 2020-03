04.03.2020 | 18:53 Uhr Digitale Engel beraten Senioren in Sachsen

In Zeiten der Digitalisierung können einige Menschen mit der technischen Entwicklung nicht mehr Schritt halten. Der Alltag wird immer digitaler. Kontakte pflegen, Bankgeschäfte erledigen oder Anmeldungen bei Behörden können und müssen immer mehr am Computer erledigt werden. Noch bis Mittwoch sind die "digitalen Engel" in Sachsen unterwegs, ein mobiles Ratgeberteam, das Fragen rund um die Themen Digitalisierung und Nutzung neuer digitaler Medien beantwortet.