Viele Sachsen fühlten sich beim Thema digitales Erbe nicht angesprochen, weiß Juristin Anja Henschel von der Verbraucherzentrale Sachsen. "Dabei ist jeder betroffen, der eine E-Mail-Adresse nutzt, online als Vertragspartner auftritt oder schon einmal etwas im Netz bestellt hat." Sich über seine digitale Erbmasse Gedanken zu machen, gilt laut Henschel nicht nur für Ältere, sondern vor allem auch für jüngere Menschen, die heutzutage fast alles online regeln und abschließen. Als Beispiele nennt sie Handyverträge, Stromabschlüsse oder Online-Bankkonten.

So handhabt das auch Michael Brück. Der IT-Entwickler in Hessen erledigt seine Geschäfte und Geldangelegenheiten seit Jahren online. Vor fünf Jahren hatte Brück einen Unfall im Badezimmer. "Da lag ich nun bewegungslos auf den Fliesen. Als Single würde mich auch so schnell keiner vermissen. Ich dachte darüber nach, wie meine Familie mit meinen Sachen umgehen würde, wenn mir wirklich etwas zustoßen sollte. Wie meine Mutter alle meine Unterlagen zusammensuchen müsste, in denen sie sich null auskennt."

Zugang zu Daten schon zu Lebzeiten sichern

Michael Brück entwickelte eine Software namens Somnity, mit der Angehörige von Verstorbenen an Passwörter und Zugangsdaten gelangen können. Das sei eine Art USB-Stick, auf den der Anwender zu Lebzeiten zu Hause verschlüsselt seine Online-Daten, Unterlagen und Programme hinterlegt und sichert. Angehörige des Vertrauens bekommen ein Zertifikat und können im Falle des Todes des USB-Nutzers dessen Stick freischalten und die Nutzerdaten hochladen.

Kein Dritter wühlt in meinen Daten rum. Michael Brück IT-Entwickler

Wer in seinem Testament Angehörige bedenkt, sollte auch sichergehen, dass sie an die zugehörigen Daten kommen. Bildrechte: dpa Geschäftsführer Brück ist der Auffassung: Die Menschen sollten zu Lebzeiten über das Thema nachdenken und ihre Daten selbst im Blick haben und organisieren. "Das Schlechteste ist zu denken: Nach mir die Sintflut." Mittlerweile rücke das Thema langsam ins Bewusstsein. Brücks ältester Kunde sei 83 Jahre alt, aber auch Jüngere ab 30 Jahren würden sich für Somnity interessieren. Unlängst hätten Erben Michael Brück um Hilfe gebeten, ein Online-Bankkonto zur regeln. "Der verstorbene Vater hatte für seine Kinder Krypto-Währung im sechsstelligen Bereich angelegt. Die britische Online-Bank wollte aber nicht mit den Erben verhandeln, argumentierte, sie habe den Vertrag mit dem Vater geschlossen. Die Kinder wiederum kannten das Kennwort für die Transaktionen nicht." Da konnte auch IT-Experte Brück nicht mehr helfen.

Viele rechtliche Grauzonen

Wenn ein Verstorbener keine Passwörter und Zugangsdaten hinterlassen hat, müssen seine Erben trotzdem den Nachlass organisieren. "Die Leute sind dankbar, wenn wir uns mit ums digitale Erbe kümmern", sagt Annette Pillack vom Bestattungsunternehmen Antea. Auch die Filialbereichsleiterin für Dresden-Stadt hat festgestellt, dass das Thema seit etwa drei Jahren immer häufiger nachgefragt wird.

Damit Trauernde an die Daten Verstorbener kommen, beauftragt der Dresdner Bestatter den Dienstleister Columba in München. Der sucht gegen Gebühr nach Spuren und Accounts im Internet. Die Ergebnisse werden den Angehörigen über ein Formalitätenportal bereitgestellt, wo sie sich einloggen können. Ein Jahr lang haben sie die Möglichkeit, Verträge und Abos ihres Verstorbenen selbst zu kündigen und sich um die Accounts zu kümmern. Denn die Trauernden müssten oft direkt mit den Anbietern sprechen und sich auf verschiedenen Wegen legitimieren, mal mit Erbschein, mal mit notarieller Beglaubigung. "Die Erledigung übers Portal erspart ihnen eine Menge Schreibkram. Sie können die Sachen in Ruhe von zu Hause aus bearbeiten", sagt Bestatterin Annette Pillack.

Der Gesetzgeber und die EU müssen handeln. Es ist zu viel unklar. Annette Pillack Antea-Bestattung

Der Umgang mit digitalen Daten nach dem Tod bereite viele rechtliche Probleme, vor allem bei Firmen aus dem Ausland, weiß auch Pillack aus eigener Erfahrung. Als Beispiel nennt sie den Bezahlanbieter Paypal. "Was passiert mit dem Guthaben, das ein Verstorbener auf seinem Konto hat? Was machen die Firmen mit den Daten ihrer verstorbenen Kunden? Da gibt es viel zu viele Rechtslücken", meint Annette Pillack.

Verbraucher-Tipp: Einem Vertrauten sagen, wo Passwörter zu finden sind

Dem stimmt Verbracherschützerin Anja Henschel zu. Allein dass es verschiedene Software-Anbieter zur Organisation des digitalen Erbes gibt, zeige schon den Handlungsbedarf des Gesetzgebers. "Das Hauptproblem ist das Telekommunikationsrecht, das dem deutschen Erbrecht widerspricht. Laut Erbrecht erbt der Erbe alles. Aber das Telekommunikationsgeheimnis steht über dem Erbrecht", erklärt Anja Henschel. Die Anbieter würden die Daten ihrer Kunden vertraulich behandeln. Und der Kunde sei nun mal nicht der Erbe eines Verstorbenen, sondern der Tote selbst.

Bislang wird jeder Konflikt dazu vor deutschen Gerichten einzeln ausgetragen. Dabei wäre Rechtsklarheit wichtig. Anja Henschel Referatsleiterin Digitales der Verbraucherzentrale Sachsens