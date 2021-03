Diese Bewegung hat einfach gezeigt, dass das Thema nicht totgeschwiegen werden kann, sondern dass Rassismus in der Mitte der Gesellschaft vorhanden ist. Durch so viele Betroffene, die auf die Straße gegangen sind, kann jetzt niemand mehr sagen: Das Problem haben wir hier nicht. Johannes Altmann Black Lives Matter-Aktivist

Gewalt und immer gleiche Fragen

Johannes Altmann ist in Bad Gottleuba-Berggießhügel aufgewachsen, macht gerade eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker. Victoria Henneberg ist in Dresden geboren, arbeitet als Gasttänzerin in der Semperoper. Über ihre Diskriminierungs-Erfahrungen, von Gewalt bis zu den immer gleichen Fragen, könnten die Dresdnerin und der Dresdner ganze Bücher schreiben, sagen sie. Von der Schulzeit bis zur Karriere, ihr Aussehen sei schon viel zu oft von anderen Menschen zum Problem gemacht worden.

Victoria Henneberg arbeitet als Gasttänzerin in der Semperoper und engagiert sich für Black Lives Matter. Bildrechte: Torben Lehning Eine Frage die mir echt zum Hals raushängt ist: 'Wo kommst du her?' Und dann sage ich natürlich: 'Ich bin Dresdnerin'. Es ist ja auch so. Wenn man dann aber noch zehn Mal nachgefragt wird, 'ja wo kommst du denn wirklich her?', dann denke ich mir: Merkt ihr's noch? Wenn jemand vor euch steht, der Hochdeutsch spricht. Victoria Henneberg Black Lives Matter-Aktivistin

Studie will alle Formen von Diskriminierung untersuchen

"Diskriminierung kann jeden und jede treffen", sagt Sachsens Justiz- und Gleichstellungsministerin Katja Meier. Wo und in welcher Form dies geschieht, soll nun eine Studie herausfinden. Im Auftrag des Freistaats führt das Deutsche Institut für Integrations- und Migrationsforschung (DEZIM) jetzt eine Online-Befragung durch. Diese soll repräsentativ ermitteln, welche Arten von Diskriminierung es im Freistaat gibt.

Dabei gehe es nicht nur um rassistische Erfahrungen, sondern auch um Diskriminierung aufgrund von Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion oder Behinderung, erklärt Institutsdirektorin Naika Foroutan. Es sei bundesweit die breiteste Studie dieser Art überhaupt. "Sachsen nimmt hier eine Vorreiterrolle ein", so Foroutan. Die Betroffenen-Befragung soll detailreiche Erkenntnisse liefern, eine Bevölkerungsbefragung die Repräsentativität der Ergebnisse sicherstellen. Beratungs-Schwerpunkte des Antidiskriminierungsbüros Sachsen. Bildrechte: Antidiskriminierungsbüro Sachsen

Teilnehmen können sollen alle Menschen in Sachsen. Die Online-Befragung dauert 25 Minuten und ist in vielen Sprachen verfügbar. Menschen, die eine ausgedruckte Version des Fragebogens zugesendet bekommen möchten, können sich an das DEZIM wenden.

Die Studie solle eine Übersicht liefern, so Ministerin Meier. Die Debatte über Diskriminierung dürfe nicht immer nur über einzelne Betroffene geführt werden:

Katja Meier, Staatsministerin der Justiz und fuer Demokratie, Europa und Gleichstellung von Sachsen. Bildrechte: imago images/photothek Diskriminierung erfährt natürlich jede und jeder Einzelne, aber es ist ein gesellschaftliches Problem. Es geht um die Stimmung im Land. Es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn Menschen diskriminiert werden aufgrund verschiedener Merkmale, dann ist das nicht nur ein individuelles Problem des Betroffenen, sondern das macht natürlich auch etwas mit der Gesellschaft insgesamt. Katja Meier Justiz- und Gleichstellungsministerin Sachsen

Sachsens Schwerpunkte

In den sächsischen Antidiskriminierungsbüros (ADB) können Betroffene bereits jetzt schon Hilfe und Beratung finden. Die Erfahrungen, mit denen Menschen die zu ihnen kämen seien sehr unterschiedlich, erklärt Geschäftsführerin Sotiria Midelia.

Es geht um Menschen, die am Arbeitsplatz aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden und nicht wissen an wen sie sich wenden können. Oder um Menschen mit Behinderung, die sich in ihrem Wohnumfeld nicht frei bewegen können, weil die Infrastruktur fehlt. Wir helfen, die richtigen Kontaktstellen zu finden. Wir können beraten und die Verantwortlichen anschreiben. Sotiria Midelia Geschäftsführung Antidiskriminierungsbüro Sachsen