Doch genau diese Zahlen variieren wegen unterschiedlicher Anerkennungsquoten und einer hohen Abwanderung der Flüchtlinge von Ost- nach Westdeutschland mitunter erheblich. Die Folge: Pro anerkanntem Flüchtling hatte Sachsen 2016 mit rund 7.480 Euro fast das Vierfache an Bundesmitteln erhalten wie das Saarland mit etwa 2.030 Euro - an diesen Größenordnungen dürfte sich im vergangene Jahr wenig geändert haben. Falls die bundesweite Wohnsitzauflage also zumindest den Eindruck erwecken sollte, anerkannte Flüchtlinge seien ohnehin ebenso gleichmäßig über die Republik verteilt wie die Bundesmittel für deren Integration und finanzpolitische Bedenken somit unbegründet, kam das Instrument schlichtweg zu spät.

Die zuvor erläuterte Verteilungsproblematik setzt sich offenbar auf Landes- und Kreisebene fort. Auch wenn einige Bundesländer dem Bundesfinanzministerium laut einem internen Papier, das MDR SACHSEN vorliegt, eine konkrete Aufschlüsselung der weiteren Verteilung der Integrationsmittel verweigern, zeichnet sich doch ein bundesweit weitgehend einheitliches Prozedere ab: Die Mittel werden zumeist proportional zu den Einwohnerzahlen an die Landkreise und kreisfreien Städte weitergereicht, größtenteils ohne Zweckbindung. In Sachsen ziehen aber diejenigen Flüchtlinge, die nun ihren Wohnsitz innerhalb des Freistaats nehmen müssen, bevorzugt vom ländlichen Raum in die Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz. Freiberg scheint ebenfalls begehrt - die mittelsächsische Stadt zählt auch bei den jungen Deutschen zu den sogenannten "Schwarmstädten" mit positivem Wanderungssaldo. Auf Anfrage des MDR SACHSEN teilt die Stadt Freiberg mit, dass sie derzeit deutlich mehr als die Hälfte der Flüchtlinge im Kreis Mittelsachsen beherberge, aber gemäß ihrer Einwohnerzahl nur etwa 13 Prozent der Mittelzuweisungen für deren Integration vom Landkreis erhalte.

Nach Angaben der Stadt leben in Freiberg rund "2.000 Flüchtlinge und Asylbewerber". Dafür wurden aber offenbar Zahlen aus dem Melderegister verwendet, also Menschen aus den Hauptherkunftsländern pauschal als "Flüchtlinge" gezählt. In einer Universitätsstadt mit vielen Studierenden aus dem Ausland ist aber nicht zwangsläufig jeder Ausländer ein Flüchtling. Das Landratsamt Mittelsachsen beziffert die Zahl der Asylbewerber in Freiberg auf 681 und die der anerkannten Flüchtlinge auf 608, insgesamt also rund 1.300 "Flüchtlinge und Asylbewerber". Ein Zuzugsstopp beträfe jedoch ausschließlich subsidiär Geschützte, Mittel für Integration alle anerkannten Flüchtlinge.

In Freiberg leben nach Angaben des Landratsamtes Mittelsachsen derzeit 608 anerkannte Flüchtlinge. Bei etwa 42.000 Einwohnern entspräche dies einem Bevölkerungsanteil von 1,4 Prozent, sachsenweit sind es nur rund 0,8 Prozent. Zum Vergleich: die knapp 5.800 anerkannten Flüchtlinge in Salzgitter machen etwa 5,5 Prozent der insgesamt 106.000 Einwohner aus. Deutlich mehr als in Freiberg.



Der große Unterschied: in Salzgitter zogen diese Flüchtlinge vorwiegend in Wohnviertel, die schon zuvor einen Ausländeranteil von rund 50 Prozent aufwiesen. Günstiger Wohnraum und eine große, syrische Community lockten offenbar Flüchtlinge aus dem ganzen Bundesgebiet. Oberbürgermeister Frank Klingebiel von der CDU hatte somit wohl ungleich bessere Karten, als er auf drohende "Integrationshemmnisse" verwies. Klingebiel konnte allerdings noch einen weiteren Erfolg verbuchen: das Land Niedersachsen stellte der Stadt elf Millionen Euro Soforthilfe für die Integration der überproportional vielen Flüchtlinge zu Verfügung.



Bekäme Freiberg pro Flüchtling die gleichen Mittel wie Salzgitter, wären das 1,15 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen - ganze 56 Prozent mehr als der Betrag, den sich Oberbürgermeister Sven Krüger vom Brief an die Kanzlerin erhoffte. Freiberg ist aber auch nicht Cottbus: dort gilt ein sogenannter Aufnahmestopp, der Stadt werden vorerst vom Land Brandenburg keine weiteren Asylbewerber zugeteilt. Zur Erinnerung: In Freiberg und Salzgitter geht es um Zuzugsstopps für anerkannte Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz.