Eigentlich ein ganz normaler Job-Wechsel, wäre sie nicht die Lebensgefährtin des Ministerpräsidenten. Annett Hofmann wird ab Januar wieder Referatsleiterin im Sozialministerium. Dort hatte sie schon mehrere Jahre gearbeitet, bevor sie sich nach der Wahl ihres Partners zum Ministerpräsidenten zum Uniklinikum Dresden abordnen ließ. Doch nachdem ihr erneuter Jobwechsel publik wurde, gibt es viel Aufregung in der Presse und in den sozialen Netzwerken, die AfD will ihre Qualifikation überprüfen lassen.