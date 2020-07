Der Personalwechsel und die Berichterstattung in der SZ sollen am Donnerstag Thema im Landtag sein. Bei der Sitzung des Innenauschusses wird Innenminister Roland Wöller zum Sachverhalt befragt werden. Sowohl die Opposition als auch Fraktionen aus der Regierungskoalition kündigten an, viele Fragen zur Sache stellen zu wollen. Der sicherheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Carsten Hütter sagte: "Sollte der Verfassungsschutz größere Datensammlungen über AfD-Abgeordnete angelegt haben, wäre dies unvereinbar mit der geltenden Rechtslage! Es stellen sich viele offene Fragen."