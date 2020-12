Bildrechte: dpa

Laut Entwurf soll rund ein Drittel des Etats (7,2 Milliarden Euro) jährlich an Städte, Gemeinden und Landkreise gehen. Die Staatsregierung will außerdem vermehrt im Bereich der Bildung investieren. So seien zusätzliche Mittel für 600 neue Lehrerstellen sowie 238 Schulassistenten und Schulverwaltungsassistenten eingeplant. Auch die staatliche Finanzierung von Schulen in Freier Trägerschaft werde erhöht. Demnach steigen die veranschlagten Mittel von 420 Millionen Euro in diesem Jahr auf 489 Millionen Euro in 2021 und 501 Millionen Euro in 2022. Mit dem Doppelhaushalt werde auch das Schulgeld für die Ausbildung zum Erzieher und Heilerziehungspfleger abgeschafft.