Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte auf dem Lande geht stark zurück. Das belegen Daten der statistischen Landesämter, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Besonders drastisch ist demnach der Trend in Sachsen. Im Freistaat ging die Zahl der Dorfläden von 2010 bis 2017 um rund 47 Prozent zurück. Vor knapp zehn Jahren gab es noch 32 solcher kleinen Geschäfte. Davon waren 2017 nur noch 17 übrig. In Thüringen und Sachsen-Anhalt ist der Rückgang nicht ganz so stark.