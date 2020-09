In Mitteldeutschland werden im Schnitt alle zwei Tage gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr registriert. Bei jedem vierten Fall geht es um Hindernisse auf den Schienen. Am häufigsten geschehen diese Straftaten in Sachsen. Die Übersichtskarte zeigt: Allein in diesem Jahr gibt es in Leipzig neun Fälle von gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr. "Kripo live" stellt einige dieser Fälle vor.