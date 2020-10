Annette Binninger - aus Mainz nach Dresden - für immer

Ein bisschen seltsam ist es für Annette Binninger schon, dass sie immer mal wieder in die Rolle als deutsch-deutsche Dolmetscherin schlüpfen muss. Zu selbstverständlich ist für sie ihr Leben im vereinigten Deutschland geworden. Aber die Journalistin weiß natürlich, dass das nicht für alle so ist. Auch nicht in den Medien. Zur Redaktion des deutschen Presseclubs, der sonntäglichen Talkrunde im Ersten, hat Annette Binninger deshalb gesagt: "Ich freue mich über jede Einladung, aber ich möchte nicht nur eingeladen werden, wenn es um Neonazis, AfD oder Pegida geht. Das ist nicht das einzige Thema, sondern es muss genauso normal sein, das jemand, der von hier kommt, von einer Regionalzeitung, dass der genauso auch etwas zu einem CDU-Chefwechsel sagen kann oder ähnliches. Wenn wir das erreicht haben, dann ist die Normalität da."

Erste Reise: Mit dem Bus von Mainz nach Dresden

Mainz bleibt Mainz: nicht für Annette Binninger. Sie zog es nach Sachsen an die Elbe. Bildrechte: imago images / imagebroker Dabei hatte Annette Binninger selbst die andere Normalität im anderen Teil Deutschlands schon als Schülerin in Mainz besonders angezogen: "Während meiner Schulzeit hatten wir in der zehnten Klasse die Gelegenheit einen Studienfahrtort zu wählen. Ich habe total gekämpft in meiner Klasse, dass wir die Abstimmung durchkriegen, dass wir eine DDR-Fahrt machen. Das war 1984. Da sind wir dann zehn Tage mit einem knallroten Bus, auf dem stand 'Mainz wie es singt und lacht' kreuz und quer durch die DDR gefahren."



Schon bei dieser Fahrt war ihr Dresden besonders nahegegangen. Auch deshalb hat Annette Binninger sich nach ihrem Politikstudium in Mainz und Würzburg bei den Dresdner Neuesten Nachrichten beworben. 1997 fing sie dann hier an, als erste festangestellte Redakteurin, die aus dem Westen kam. Sie erinnert sich: "In der Redaktion gab es Leute, die waren unglaublich offen mir gegenüber. Denen bin ich bis heute sehr-sehr dankbar dafür. Sie haben mich völlig unvoreingenommen angenommen. Ab es gab auch Ablehnung. Das war völlig normal."

Manchmal hab ich abends dagesessen und gedacht, Mensch, du kennst hier keinen Menschen. Annette Binninger

In Dresden zu Hause