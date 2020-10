Manfred Mühlhaupt - ein Badener in Leipzig

Manfred Mühlhaupt schaut versonnen aus einem großen Loft-Fenster: "Hier sitzen wir in einem kleinen Zimmer von uns, das ist das Meisterzimmer, da gibt es vier davon, die sind eingerichtet wie Ferienwohnungen. Da gucken wir auf einen Fabrikhof, wo ein bisschen Leben hin und her trudelt."

Unfassbare Freiheit

Blick in ein Meisterzimmer in der Leipziger Baumwollspinnerei - eine Ferienwohnung für Touristen. Bildrechte: Daniela Kahls Die Meisterzimmer in der Leipziger Baumwollspinnerei sind oft ausgebucht. Zeitungen und Zeitschriften aus der ganzen Welt haben schon über die kreativ gestalteten Räume berichtet. An so etwas war überhaupt nicht zu denken, als der Schwarzwälder Manfred Mühlhaupt als junger Künstler 1994 nach Leipzig kam. Die Baumwollspinnerei bot unfassbare Freiheit. Manfred Mühlhaupt erinnert sich: "Weil alles leer stand, hat man an Handwerker, an Künstler vermietet. Uns hat man einfach einen Schlüsselbund in die Hand gedrückt. Ich hab noch nie so einen schweren Schlüsselbund in der Hand gehabt und wir konnten uns einfach ein Zimmer aussuchen. Wir haben die ersten Jahre umsonst gewohnt, man war einfach froh, dass überhaupt etwas passiert."

Ganz wichtig: Ein Netzwerk knüpfen

Denkt gern an die Zeit des Aufbruchs: Manfred Mühlhaupt Bildrechte: Daniela Kahls Die jungen Künstler konnten sich ausprobieren, ohne dass sich ihre Ideen rentieren mussten. Manfred Mühlhaupt baute Stück für Stück den ehemaligen Damenwaschraum aus, den er in der Spinnerei bezogen hatte, arbeitete als Elektriker auf dem Bau, als Grafiker und Webdesigner. Der heute 54-Jährige ging in seiner neuen Welt auf. Ob jemand aus dem Osten oder Westen kam, habe in der Spinnerei keine Rolle gespielt, auch nicht für den Erfolg. Er sagt: "Ich glaube, Künstler sind in erster Linie für sich selbst da. Dann gibt es den Galeristen dazu. Hier gibt es ganz viele Galeristen aus dem Osten und ich glaube, dann muss man sein Netzwerk mit der Zeit selber knüpfen und kann nicht auf ein vorhandenes Netzwerk zurückgreifen." Das gelte heute mehr denn je.

Hier spielt der Ost- oder Westdeutsche gar keine Rolle mehr. Da unterhält man sich auf Englisch oder Spanisch, wer kann. Es wird auf jeden Fall internationaler. Manfred Mühlhaupt

Weltstadt Leipzig: Neuer Blick auf den Osten

In der Leipziger Baumwollspinnerei arbeiten Künstler und Galeristen - und Touristen können hier übernachten. Bildrechte: dpa Gleichwohl möchte Manfred Mühlhaupt mit seinen Meisterzimmern seinen Gästen einen neuen Blick auf den Osten ermöglichen, Leipziger Freiheit erlebbar machen: "Das ist auf jeden Fall unsere Intention dazu, dass man vielleicht auf eine etwas andere Art den Osten zeigt, als wie man ihn kennt. Unkonventioneller, kreativer. Wenn man hier zu Gast ist, dann hat man einen ganz anderen Einblick, auch in eine Alltagskultur."



Manfred Mühlhaupt selbst ist mittlerweile mit seiner Partnerin, einer erfolgreichen Künstlerin aus Zwickau, nach Jena gezogen. Dem Schwarzwälder haben in Leipzig dann doch die Berge gefehlt. So entstand überhaupt die Idee von der Ferienwohnung in der Spinnerei. Manfred Mühlhaupt hat sein eigenes Loft vermietet. Und in den Schwarzwald zurückziehen, kommt das für ihn in Frage? Seine Antwort: "Das könnte man sich dann noch als Rentner überlegen."