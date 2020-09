Brunhild Kurth - zieht als Rentnerin fort

Seit drei Jahren lebt Brunhild Kurth mittlerweile mit ihrem Mann in Esslingen. Ihr Haus in Burgstädt, wo Brunhild Kurth lange Schulleiterin eines Gymnasiums war, haben sie verkauft. Brunhild Kurth spricht von alter und neuer Heimat: "Das hat sicher etwas damit zu tun, dass wir nicht weit entfernt von unserer Tochter mit Familie leben und wir Familienmenschen sind und hier unsere Familie beisammen haben, auch auf engem Raum. Und wenn ich sage neue Heimat, dann denke ich zuallererst an unsere Familie."

Neue Freundschaften - und auch Kritik

Brunhild Kurth fühlt sich wohl in Esslingen in Baden-Württemberg. Bildrechte: colourbox Auch einige Freundschaften haben die Kurths in ihrer neuen Heimat gefunden. Zum Teil, weil die Kontakte schon lange bestehen. Brunhild Kurth hatte kurz nach der Einheit an einem Schulleiterseminar in Baden-Württemberg teilgenommen, dieser Faden riss nie ganz ab. Gleichwohl gibt es Dinge in der wohlhabenden neuen Heimat, mit denen Kurths nicht warm werden. "Wenn mir zum Beispiel begegnet, dass der Abiturient einen Porsche geschenkt bekommt, dann sag ich meine Meinung dazu und dann muss ich keinen engen Kontakt haben", sagt Brunhild Kurth.



Auch in ihrer Nachbarschaft gab es wohl Getuschel als die Neuen aus dem Osten kamen. Nach dem Motto, naja das ist eine ehemalige Ministerin, da mag das schon gehen. Mittlerweile habe sie aber viele Vorurteile abbauen können, indem sie einfach auf die Menschen zugehe.

Ich putze meine Fenster selbst, die Wohnung selbst. Die haben jetzt mitgekriegt, wir sind bodenständige Ossis. Brunhild Kurth

Vorurteile abbauen