Zur Wendezeit war Lothar Ungerer gerade als Professor für Politikwissenschaften nach Ludwigsburg berufen worden. Neben seiner Lehrtätigkeit dort war er in den Folgejahren viel in Thüringen und Sachsen-Anhalt unterwegs. Er hat Fortbildungen für Politiklehrer gehalten und organisiert. Eine solche Fortbildung brachte ihn auch im Februar 1998 nach Meißen: "Ich habe dann mal in den Saal geblickt, wie viele Leute schon da sind. Und da habe ich nur eine Frau gesehen, nämlich meine heutige Frau und dann war der Tag eigentlich für mich gelaufen." Seiner Frau Antje Ungerer ging es genauso: "Es war das Treffen von Blicken. Es gab so ein tatsächliches, bewusstes Wahrnehmen und ein längeres Festhalten des Blickkontakts."

Seit 19 Jahren ist Meerane die Heimat des Schwaben Lothar Ungerer. Bildrechte: dpa

Antje Ungerer ist Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde in Meerane. Aus dem deutsch-deutschen Knistern wurde schnell ein deutsch-deutsches Paar. Lothar Ungerer erinnert sich: "Zwischen uns beiden war das eigentlich überhaupt kein Thema. Es war einfach eine menschliche Welle, die sich aufgebaut hat und die hat uns diese drei Tage begleitet und eigentlich bis heute. Das ist ja das Schöne daran."



Diese menschliche Welle hat Lothar Ungerer schließlich nach Meerane gespült. Bei der Bürgermeisterwahl 2001 trat der Politikwissenschaftler eigentlich aus Neugier an, wollte die Erfahrungen wissenschaftlich auswerten. Dann das überraschende Wahlergebnis von 72 Prozent. Da war beschlossen, dass die Ungerers in Meerane bleiben. Er gab seine Professur in Ludwigsburg ab, wurde streitbarer Kämpfer für die 17.000-Einwohnerstadt: "Wir haben ja das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. Das ist ein hohes Gut in der Demokratie und das gilt es heute zu verteidigen. Immer noch. Denn der Staat hat ja immer das Ansinnen der Kontrolle, vor allem der unteren Ebene. Das macht dann schon Spaß, hier Zähne zu zeigen. Da glaube ich, spielt meine West-Sozialisation eine wichtige Rolle."