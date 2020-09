Louise Heine aus Leipzig: Einmal Bayern und zurück

Für Louise Heine wird ein Traum wahr: Den Eifelturm in Paris mit eigenen Augen sehen. Bildrechte: colourbox

Louise Heine putzte neben ihrem Job als PTA in der Apotheke, fand ein Appartement in Ismaning, ihrer neuen Heimat, und auch Freunde. Sie sagt: "Ich glaube, es gibt ganz wenig Menschen, die in dem Alter wie ich es war, noch mal so viele Aha-Momente hatten. Dieses Italien, das ich mal nach Paris fahren konnte, dass ich das mal sehen konnte, wovon wir geträumt hatten."



16 Jahre lang hat Louise Heine in Ismaning gelebt, ist in Bayern angekommen, privat und beruflich: "Wenn eine Bauersfrau kam und sagt, sie braucht was für die 'Füäß', dann ist das in Bayern das ganze Bein."