Mit einer DDR-Fahne freuen sich zwei junge Ostberliner am 2. Oktober 1990 über die bevorstehende Einheitsfeier. Was ist von der Stimmung 30 Jahre später geblieben? Bildrechte: dpa

Sachsen feiert das Jubiläum seiner Wiedergründung vor 30 Jahren in diesem Jahr in Aue im Erzgebirge. Dass es nicht am historischen Schauplatz auf der Albrechtsburg in Meißen stattfindet, findet Georg Krause "als Lokalpatriot ein kleines bisschen schade." Aber lächelnd sagt der Meißner: "Es ist berechtigt im Erzgebirge zu feiern, denn Sachsen ist größer als Meißen."

So sahen Dom und Albrechtsburg in Meißen 1988 aus. Bildrechte: dpa Die Montangesellschaft des Erzgebirges habe ja "ganz wesentlich Anteil an der Entwicklung und dem Reichtum Sachsens gehabt." Wenn der ehemalige Architekt und engagierte Christ heute durch Meißen läuft, freut er sich, wie viele Altbauten in der Stadt vor dem Verfall gerettet werden konnten. "Der Satz 'Besuchen Sie Meißen, so lange es noch steht' gilt nicht mehr. Wir haben unsere Chance genutzt, unser Erbe für die Zukunft zu retten. Das ist eine großartige Leistung."

Krause erinnert sich noch genau an den 3. Oktober 1990, den er mit Freunden in Dresden-Hellerau feierte. Ein Fest, "auf dem sich alle freuten, dass die Teilung ein Ende hat". Einen Tag später begann der Meißner seine Arbeit im Hochbauamt der Stadt, wo er fast 20 Jahre lang arbeitete, das Amt zeitweise auch leitete und auch für die Sanierung des Meißner Rathaus zuständig war. "Man kann schon stolz sein auf das, was entstanden ist", meint Georg Krause.

Georg Krause aus Meißen findet, über das Erreichte könne man stolz und dankbar sein. Bildrechte: Kathrin König Den Stolz begründet er "auf eine Gemeinschaft und Mitwirkung anderer, die weit über Sachsen hinausgeht". Oder anders gesagt: "Ohne die Unterstützung des damaligen Westens wäre das alles gar nicht möglich gewesen." Insofern passt für ihn auch der Ort des Festaktes zum 30. Jubiläum der Wiedergründung Sachsens im Erzgebirge gut. "Auch damals war es ein Sammelsurium vieler Deutscher, Franken, Bayern, Oberpfälzer, die wegen des Berggeschreys einst ins Erzgebirge kamen und ihre Talente eingebracht haben", zieht Georg Krause historische Parallelen.

Trotzdem keine Feierlaune

Er empfindet Dankbarkeit darüber, in einem Land mit guter Verfassung zu leben. Auch, dass es Erfahrungen gegeben habe, die zeigten, wieviel Wert es ist, "genau so eine Demokratie zu haben und dass sich Menschen dafür einsetzen. Menschen, für die Demokratie viel mehr ist als nur Profit und eigener Gewinn". Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit wird er privat trotzdem kein Fest feiern. "Ich bin nicht in Feierlaune." In der Aufbruchszeit vor 30 Jahren habe es "viel mehr optionale Freiheiten gegeben. Es haben sich Menschen eingebracht, die sonst nie zu Wort gekommen wären. All das ist in den Hintergrund gerückt", sagt Georg Krause.

In der Aufbauzeit ist Vieles möglich gewesen. Georg Krause Architekt und Meißner Bürger

Er ärgert sich über persönliche "Eitelkeiten und Versorgungsmentalität öffentlicher Personen, das Abwarten auf Beförderungen, die sich verselbständigende Bürokratie". Traurig sei er auch darüber, dass die Menschen nicht mehr vor Augen hätten, "wie wenig selbstverständlich 75 Jahre Frieden bei uns sind". Oder das Auftreten von Rechtsextremen und Identitären: "Woher holen sie ihren Anspruch auf ihre Wunschvorstellungen, mal vorsichtig bezeichnet? Diese begründen sich durch nichts. Es ist schwer vorstellbar, dass die Verstrickungen unseres Volkes in der NS-Vergangenheit so gar keine Spuren bei denen hinterlassen haben."

Der Meißner wünscht sich Begegnungen, in denen die Menschen "friedlich darüber reden, was sie geleistet und was andere geleistet haben". 31 Jahre nach dem Fall der Mauer bleibt für Georg Krause das geeinte Land der Ort für Engagement und verantwortungsvolles Eintreten. "Seit der Reformation ist es doch so, dass Verantwortung mit Bildung zu tun hat und nicht bloß mit glücklichen Umständen."

An glückliche Gesichter und die Freude 1989 und 1990 erinnert sich Barbara Funke als erstes, wenn sie an die Deutsche Einheit denkt. Die Rentnerin hatte den Einheitstag 1990 in ihrer Heimatstadt Fulda miterlebt. Die DDR und die Folgen der Deutschen Teilung kannte sie zuvor durch Verwandtenbesuche in Torgau. "Als Kind war das für mich immer ein bisschen beängstigend. Ich habe mich in Torgau eingeschränkt gefühlt."

Fulda war ja nicht weit weg von der Grenze. 1990 war so eine Freude darüber, dass wir wieder ein Land sind. Barbara Funke Rentnerin aus Fulda

Barbara Funke aus Fulda feiert den Tag der Deutschen Einheit privat nicht, verfolgt die Würdigungen aber im Fernsehen. Bildrechte: Kathrin König 30 Jahre nach der ersten Einheitsfeier radelt Barbara Funke Anfang September mit ihrem Ehemann den Elbradweg entlang Richtung Elbsandsteingebirge zum Wandern. Wenn die Corona-Einschränkungen nicht gewesen wären, hätten sie Urlaub in Italien gemacht. "Gewissermaßen notgedrungen sind wir in Sachsen und überrascht, wie toll gepflegt alles ist. Es ist schön an der Elbe, die Natur ringsum. Leipzig hat uns auch gut gefallen. Ich wusste nicht, dass Meißen so schön ist", sagt die Hessin auf dem Burgberg im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Sorge bereiten ihr die Wahlergebnisse für AfD und populistische Gruppierungen. "Ich frage mich immer, was dahinter steckt und woran vielleicht die höhere Unzufriedenheit der Menschen hier liegt."

Das Vertragswerk zur Deutschen Einheit 1990. (Achivbild) Bildrechte: dpa Rotkäppchensekt gehört für Helmut Appelt und seine Frau Manuela Appelt-Pilz seit Jahrzehnten zum 3. Oktober dazu. Das Ehepaar aus Dachau in Oberbayern feiert den Tag der Deutschen Einheit regelmäßig mit Freunden, die ursprünglich aus Dresden und Meiningen stammen. "Wir haben dann auch schon die Puhdys und Ostrock gehört. Der Feiertag ist uns wichtig", erzählt Helmut Appelt. Gleich nach dem Fall der Mauer ist er mit dem Fahrrad nach Hof gefahren und über die Grenze geradelt. "Da stand im Wald ein Holztisch mit einem Grenzschild, aus einem Bauwagen kam ein Grenzsoldat und hat mich einfach durchgewunken. Ich war ganz entgeistert. Es war auch wie ein Wunder", erinnert sich der Oberbayer.

Geschichte einblenden und mitbedenken

Helmut Appelt und seine Ehefrau Manuela aus Dachau bereisen Ostdeutschland öfter mit dem Fahrrad. Den Tag der Deutschen Einheit feiern sie mit Freunden aus Dresden. Bildrechte: Kathrin König Seitdem sind die Appelts viele Male mit den Rädern durch Deutschlands Osten gefahren. Gleich 1990 durch Mecklenburg. "Landschaftlich hat es uns dort gut gefallen", erinnert sich Appelts Frau Manuela. In dem Jahr haben sie auch die befreundete Familie mit Dresdner Wurzeln kennengelernt. "Wir stellten fest, dass wir ähnliche Interessen hatten und es mehr gab als den Wunsch nach Bananen. Wir ähnelten uns bei vielen Themen, ob Kunst, Natur, Lebenswünsche", erinnert sich die gelernte Staudengärtnerin an ihre ersten Treffen mit den ostdeutschen Freunden.

Die Natur ist herrlich hier. Es ist nicht alles so verdichtet und verbaut wie in München. Manuela Appelt-Pilz lebt in Dachau

Manuela Appelt-Pilz wundert sich, dass es sich immer so anhöre, als seien die Deutschen in Ost und West zwei verschiedene Menschenschläge. "Aber wir sind ja ein Volk. Die Deutschen waren als Volk gemeinsam beteiligt an der Nazizeit, am Zweiten Weltkrieg und wurden danach politisch getrennt. Aber die Menschen glichen sich weiter an so vielen Stellen", meint die Dachauerin. Sie wünscht sich, dass diese historischen Linien nicht vergessen und die Schülern in der Schule vermittelt werden. "Es ist wichtig zu wissen, warum Demokratie und Europa aus welchen Folgen der deutschen Geschichte heraus entstanden sind".

Wegen der Rechtsnationalen im Osten mache ich mir Sorgen. Was läuft da schief? Das anzupacken ist eine gesamtdeutsche Verantwortung. Helmut Appelt Radtourist aus Dachau