30 Jahre Wirtschaft im Freistaat Sachsen

Was macht der Landwirt heute im Unterschied zu früher anders? Wie hat sich die Ansiedlungsstrategie der Politik in Sachsen bewährt, was hat ABM, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, gebracht und was ist eigentlich die Arbeit jedes Einzelnen wert? Das beantworten Menschen, die unser Reporter bei ihrer Arbeit besucht hat - von Nordsachsen bis in Vogtland.