Johanna Weber, BesD-Vorstandsmitglied Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

BesD-Vorstand Johanna Weber kritisiert vor allem, dass ihr Beruf längst nicht in der Normalität angekommen ist: "Es gibt immer dieses nebulöse Bild über der Beruf der Prostituierten. Wenn man anders auf den Beruf gucken könnte, könnten wir auch an den Problemen arbeiten, die es ja auch gibt. An diese Probleme kommen wir aber nicht heran, wenn wir alles verbieten wollen." Es gebe zwar schlechte Arbeitsbedingungen und Zwangsprostitution, die sind Weber zufolge aber nicht die Regel.



Angesichts der coronabedingten Schließung von Prostitutionsstätten forderte allerdings gerade erst eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von Union und SPD ein Sexkaufverbot und Ausstiegsprogramme für Prostituierte. Der in der Corona-Krise verhängte Shutdown für Prostitution dürfe nicht gelockert werden, forderten die Abgeordneten in einem Brief an die Regierungschefs der Länder. Die Linksfraktion in Sachsen spricht sich klar gegen ein Verbot aus: