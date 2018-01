SachsenKrad 2018 Dresdner Motorradmesse mit Deutschlandpremieren

Die Messe SachsenKrad wird von einem umfangreichen Programm begleitet. Für Freunde von Elektromaschinen gibt es Probefahrten. Weltenbummler Daniel Rintz und Josephine Flohr berichten von ihren Reisen. Und erstmals mischen sich zwei Tätowierer unter die Aussteller und bieten ihre Dienste an. Geöffnet ist die Messe SachsenKrad 2018 im Dresdner Ostragehege am Freitag 11 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr.