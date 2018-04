Am 4. April folgte dann der Umzug der neunköpfigen Mandrillgruppe, für die die Außenanlagen mit Seilen und neuen Einbauten aufgefrischt worden sind. Drei Affen mussten für den Umzug narkotisiert werden, die anderen wurden in Boxen gelockt und dann in die neue Anlage gebracht. Der Umzug dauerte etwa drei Stunden. In ihrer neuen Umgebung sollen die Tiere laut Zoo ihr natürliches Kletterbedürfnis noch mehr als bisher ausleben können.