Nach der Amokfahrt in Münster hat die Polizei auch zwei Wohnungen in Sachsen durchsucht. Unter den Adressen in Dresden und Pirna war der 48 Jahre alte Tatverdächtige aus Münster gemeldet. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Sonntagabend mit.

Die Wohnungen hatte die Polizei schon einmal Ende März aufgesucht. Die Beamten waren auf der Suche nach dem 48-Jährigen, nachdem dieser mit Suizid-Gedanken aufgefallen war. Der Polizei lag demnach die E-Mail des Mannes an einen Nachbarn vor, aus der die Beamten schlossen, dass der Mann gefährdet war. Außerdem habe er in dieser Zeit Kontakt mit dem Gesundheitsamt in Münster gehabt. An seinen Wohnanschriften in Münster, Dresden und Pirna trafen die Polizei den 48-Jährigen jedoch nicht an. Er blieb bis Sonnabend verschwunden.

Nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" soll der Mann in dem Schreiben an Bekannte aufgearbeitet haben, was in seinem Leben schiefgelaufen sei und wer daran Schuld trage. In der Wohnung des 48-Jährigen im sächsischen Pirna sei ein älteres, 18-seitiges Schreiben entdeckt worden. Darin verarbeite der spätere Amokfahrer Kindheitserlebnisse und frühe, von ihm als demütigend empfundene Erfahrungen. Die Polizei bestätigte den Fund des Schreibens nicht.

Der 48 Jahre alte Tatverdächtige lebte in Münster unweit des Tatorts. Bildrechte: dpa Die Durchsuchungen der Wohnung in Münster dauerten unterdessen am Sonntag noch an. In den Räumen wurden mehrere Gasflaschen sowie Kanister mit Bioethanol und Benzin gefunden. Was der 48-Jährige damit vorhatte, ist noch nicht bekannt. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat gibt es nach Angaben der Ermittler derzeit nicht. Man vermute die Ursachen der Persönlichkeit des Mannes, sagte Polizeipräsident Hajo Kulisch.