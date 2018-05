Dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Dresden wird der Fall eines mutmaßlichen IS-Anhängers zu groß. Nach fünf Prozesstagen hat es den Fall eines jungen Syrers abgegeben. Die Richter sahen ihre Kompetenz überschritten und verwiesen die Sache an das Oberlandesgericht (OLG). Nach der Vernehmung mehrerer Zeugen sehen sie "Anknüpfungspunkte für den Vorwurf der Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat sowie Terrorismus". Der laut Gutachten 17- bis 19-Jährige bleibt in Untersuchungshaft.