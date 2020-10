Seit Sonnabend zeigt die Kunsthalle Lipsiusbau auf der Brühlschen Terrasse in Dresden die Ausstellung "Eine Million Rosen für Angela Davis". Neben dem Leben und Werdegang der US-amerikanischen Ikone der Bürgerrechtsbewegung und heutigen Philosophie-Professorin nimmt die Ausstellung die internationale Solidaritätsaktion für sie in den Blick. Davis war 1970 in den USA unter Terrorismusverdacht geraten, ihr drohte wegen eines angeblichen Mordes die Todesstrafe. An der Solidaritätsaktion für ihre Freilassung beteiligten sich auch zahlreiche Menschen der damaligen DDR.