Im Prozess um mehrere Sprengstoffanschläge in Dresden hat der Angeklagte am Montag ein Geständnis abgelegt. Der 31 Jahre alte Nino K. erklärte zu Beginn des zweiten Verhandlungstages am Dresdner Landgericht, dass er für den Anschlag auf die Moschee im Stadtteil Cotta verantwortlich sei. Zudem habe er sich zu dem Anschlag auf das Dresdner Kongresszentrum bekannt und zugegeben, auch zwei später in der Elbe gefundene Sprengvorrichtungen gebaut zu haben.