Im Jahr 2016 wurden an sieben Zählstellen in Dresden 3,2 Millionen Radfahrer erfasst.

Im Jahr 2016 wurden an sieben Zählstellen in Dresden 3,2 Millionen Radfahrer erfasst.

Im Jahr 2016 wurden an sieben Zählstellen in Dresden 3,2 Millionen Radfahrer erfasst. Bildrechte: dpa

Wie ticken Radler? Ansturm auf Radfahrer-Studie der TU Dresden

Hauptinhalt

Noch lange prangte das Kreuz an der Bautzner Straße in Dresden - zur Erinnerung an den tragischen Tod einer Radfahrerin. Die 26-Jährige war beim Abbiegen von einem Betonmischer erfasst worden. Sie blieb nicht das einzige Opfer. Im Jahr 2016 starben auf den Straßen der sächsischen Landeshauptstadt vier Radfahrer. Weil der Radverkehr sowohl in Dresden als auch deutschlandweit zunimmt, hat das Bundesverkehrsministerium die TU Dresden beauftragt, Verhaltensweisen von Radlern zu erforschen.

von Katrin Tominski