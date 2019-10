Die Industriegewerkschaft Metall hat Anzeige gegen Pegida-Gründer Lutz Bachmann erstattet. Die Gewerkschaft wirft ihm menschenfeindliche Hassparolen vor. Grund ist die Rede Bachmanns auf der Pegida-Kundgebung am 7. Oktober in Dresden. Dort hatte er unter anderem Umweltschützer und deren Unterstützer aus Politik und Gewerkschaften als -so wörtlich- Volksfeinde, Parasiten und miese Maden bezeichnet, die man in einen Graben tun und zuschütten müsse.